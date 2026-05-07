Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с наступающим Днем Победы 450 ветеранов войны и труда на торжественном мероприятии в театре «Комедiя». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На встречу были приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики тыла — участники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и гетто, партизаны, доноры, сдававшие свою кровь в годы войны, вдовы военнослужащих, дети войны, участники СВО, ветераны военной службы и ветераны боевых действий, представители общественных организаций города.
Мэр отметил, что рад приветствовать собравшихся накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — одного из важнейших исторических событий нашей страны.
«В Нижнем Новгороде мы сохраняем память о тех трагических, но, вместе с тем, и героических временах. Мы открываем музеи, выставки, называем именами героев улицы. В наших школах есть музеи, посвящённые Великой Отечественной войне, пусть небольшие, но очень значимые для тех, кто в них учится. Но самое главное, что в нашем городе живёте вы — живые свидетели и участники тех событий. Фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, дети войны — это судьбы, и, конечно, пример героического самопожертвования ради Родины. Спасибо вам за Победу, спасибо вам за послевоенное восстановление, за город, за страну», — сказал Юрий Шалабаев.
Обращаясь к собравшимся, он пожелал им здоровья, сил, внимания близких, теплоты дома. Мэр выразил надежду на дальнейшие встречи с ветеранами, потому что очень ценит общение с ними.
Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник запаса, почетный ветеран города Нижнего Новгорода Николай Колосов отметил, что День Победы — это святой день для всего нашего народа. «Слишком дорогой ценой он нам достался. Прошло уже более восьмидесяти лет после того, как отгремели залпы Победы, за этот период была и война в Афганистане, две чеченских, но память о Великой Отечественной войне она у нас заложена на генетическом уровне. Потому что и сегодня воины на СВО, участники афганской войны и участники других локальных конфликтов черпали свои силы, мужество в тех традициях, в тех подвигах, которые были заложены нашими дедами, отцами в годы Великой Отечественной войны», — заявил Николай Колосов. Он подчеркнул, что ветераны, несмотря на их возраст, — некоторым из которых более 100 лет — до сих пор в строю.
Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участник операции по установлению и поддержанию миротворческой миссии в Косово, начальник Центра военно-патриотического воспитания города Нижнего Новгорода имени Максима Настина и военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», подполковник Александр Найденов поддержал коллегу, заявив, что всех собравшихся на торжественном мероприятии объединяет любовь к своей стране:
«Мы чтим историю. Мы знаем своих героев. Мы на собственном примере, на примере наших наставников, наших дедов, родителей, показываем воспитанникам, что необходимо делать, чтобы сохранить свою Родину. Ветеранам желаю здоровья. Потому что именно общение с ними, их мудрость позволяют воспитывать настоящих патриотов».
Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике и СВО, кавалер трех орденов Мужества, заместитель начальника Автозаводского отделения Центра военно-патриотического воспитания города Нижнего Новгорода имени Максима Настина, подполковник Юрий Булатов рассказал, что воспитывался в семье военных, его дед во время Великой Отечественной войны был танкистом, бабушка — переводчиком. Отец также был военным: «Они не воспитывали, а просто рассказывали о том, что на войне люди не жалели ни своих сил, ни своего здоровья. Не думали о себе, а думали только о Родине, о своих близких, о советском народе, который они защищают. День Победы для меня — это память подвига нашего народа, моего деда, моей бабушки, всех людей нашей страны».
В память о великом подвиге советского народа, народа-освободителя, народа-труженика от имени собравшихся были возложены корзины цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Нижегородском кремле.