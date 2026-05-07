Юрий Шалабаев поздравил с наступающим Днем Победы 450 ветеранов войны и труда

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник запаса, почетный ветеран города Нижнего Новгорода Николай Колосов отметил, что День Победы — это святой день для всего нашего народа. «Слишком дорогой ценой он нам достался. Прошло уже более восьмидесяти лет после того, как отгремели залпы Победы, за этот период была и война в Афганистане, две чеченских, но память о Великой Отечественной войне она у нас заложена на генетическом уровне. Потому что и сегодня воины на СВО, участники афганской войны и участники других локальных конфликтов черпали свои силы, мужество в тех традициях, в тех подвигах, которые были заложены нашими дедами, отцами в годы Великой Отечественной войны», — заявил Николай Колосов. Он подчеркнул, что ветераны, несмотря на их возраст, — некоторым из которых более 100 лет — до сих пор в строю.