Красноярцам запретили проносить зажигалки и технику на парад Победы

В администрации Красноярска предупредили горожан об усилении мер безопасности 9 мая. Вокруг праздничных площадок организуют специальные периметры, попасть внутрь можно будет только через контрольно-пропускные пункты, где пройдёт досмотр.
Как пишет «Город Прима», запрещено брать с собой:
алкоголь и любые жидкости (включая парфюмерию и аэрозоли);
зажигалки;
оружие — даже при наличии разрешения;
профессиональную фото- и видеотехнику (если вы не аккредитованный журналист).
Полный список запрещённых предметов опубликуют на сайте мэрии. Чтобы избежать очередей, горожан просят оставить дома большие сумки и рюкзаки и прийти пораньше.
Родителям с детьми советуют:
одевать ребёнка в яркую одежду, чтобы его было легче заметить в толпе;
держать за руку;
положить в карман записку с номером телефона;
заранее обговорить место встречи на случай потери.
Безопасность на дорогах у мест празднования обеспечат экипажи ДПС.