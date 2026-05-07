Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам запретили проносить зажигалки и технику на парад Победы

Вокруг праздничных площадок организуют специальные периметры.

В администрации Красноярска предупредили горожан об усилении мер безопасности 9 мая. Вокруг праздничных площадок организуют специальные периметры, попасть внутрь можно будет только через контрольно-пропускные пункты, где пройдёт досмотр.

Как пишет «Город Прима», запрещено брать с собой:

алкоголь и любые жидкости (включая парфюмерию и аэрозоли);

зажигалки;

оружие — даже при наличии разрешения;

профессиональную фото- и видеотехнику (если вы не аккредитованный журналист).

Полный список запрещённых предметов опубликуют на сайте мэрии. Чтобы избежать очередей, горожан просят оставить дома большие сумки и рюкзаки и прийти пораньше.

Родителям с детьми советуют:

одевать ребёнка в яркую одежду, чтобы его было легче заметить в толпе;

держать за руку;

положить в карман записку с номером телефона;

заранее обговорить место встречи на случай потери.

Безопасность на дорогах у мест празднования обеспечат экипажи ДПС.