В ХК «Торпедо» остаются Тимур Муханов и Кирилл Свищёв

Этим летом каждому из них исполнится 21 год.

Источник: Нижегородская правда

Тимур Муханов и Кирилл Свищёв остаются в ХК «Торпедо». С нижегородским хоккейным клубом нападающие подписали двухлетние двусторонние контракты.

Кирилл Свищёв провёл в системе «Торпедо» три сезона, именно у нас состоялся его дебют в КХЛ. В минувшем сезоне Свищёв отыграл 30 матчей за «Торпедо», набрав 5 очков (3 + 2), также на его счету 24 игры в ВХЛ за «Торпедо-Горький» (14 очков, 5 + 9) и 12 — в МХЛ за «Чайку» (7 баллов, 2 + 5).

Тимур Муханов влился в торпедовскую систему под занавес января. За плечами форварда уже 171 матч в КХЛ, а в составе «Торпедо» он провёл 16 игр, забросив 2 шайбы. Кроме того, Муханов сыграл 1 матч за «Торпедо-Горький» и 11 — за «Чайку», придя ей на помощь в плей-офф. Количество набранных в «Чайке» очков — 11 (4 + 7).

«Тимур и Кирилл по возрасту провели свой последний сезон в МХЛ. У них большой потенциал для дальнейшего спортивного роста и развития, который они должны реализовать в “Торпедо”, — отметил генеральный директор клуба Евгений Забуга.