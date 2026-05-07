В ХК «Торпедо» остаются Тимур Муханов и Кирилл Свищёв

Кирилл Свищёв провёл в системе «Торпедо» три сезона, именно у нас состоялся его дебют в КХЛ. В минувшем сезоне Свищёв отыграл 30 матчей за «Торпедо», набрав 5 очков (3 + 2), также на его счету 24 игры в ВХЛ за «Торпедо-Горький» (14 очков, 5 + 9) и 12 — в МХЛ за «Чайку» (7 баллов, 2 + 5).