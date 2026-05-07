Сын Вадима Булавинова снова поспорит с отцом и бывшей мачехой по векселям

Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу предпринимателя Евгения Булавинова, сына депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, по гражданскому делу о векселях ООО «Эталон». По заявлению Булавинова-младшего отменено решение Бутырского райсуда Москвы, отказавшего во взыскании более 400 млн руб. по векселям общества.

Как писал «Ъ-Приволжье», спор косвенно связан с разделом имущества между Вадимом Булавиновым, который признал иск сына, выступая на его стороне, и бывшей женой депутата Надеждой Теплюк.

Евгений Булавинов раньше кредитовал ООО «Эталон». Эта компания построила ТЦ Seven, а заимодавец обратил право требования займов в векселя, которые хранились в доме у Вадима Булавинова. По словам депутата, после развода с женой и начала раздела имущества эти ценные бумаги пропали. В 2023 году его сын из судебного решения узнал, что бланковые векселя «Эталона» были погашены. Частично полученные по ним деньги были вложены в уставный капитал общества, частично перечислены на банковский счет госпожи Теплюк, являющейся бенефициаром «Эталона».

Евгений Булавинов подал иск о неосновательном обогащении к своему отцу и его бывшей супруге. Бутырский райсуд отказал на том основании, что подпись Евгения Булавинова на векселях подлинная, он ее нигде не оспаривал. Отменяя это решение, кассация указала, что не исследовался вопрос о добросовестности приобретения векселей: как именно долговые расписки в пользу сына Булавинова оказались у его отца и бывшей мачехи. Кроме того, жена предпринимателя по Семейному кодексу также имеет право на это имущество, и отказ райсуда затронул ее права как сособственника спорных ценных бумаг. Иск Евгения Булавинова был направлен на новое рассмотрение в тот же Бутырский райсуд столицы, следует из кассационного определения.