Сын Вадима Булавинова снова поспорит с отцом и бывшей мачехой по векселям

Евгений Булавинов подал иск о неосновательном обогащении к своему отцу и его бывшей супруге. Бутырский райсуд отказал на том основании, что подпись Евгения Булавинова на векселях подлинная, он ее нигде не оспаривал. Отменяя это решение, кассация указала, что не исследовался вопрос о добросовестности приобретения векселей: как именно долговые расписки в пользу сына Булавинова оказались у его отца и бывшей мачехи. Кроме того, жена предпринимателя по Семейному кодексу также имеет право на это имущество, и отказ райсуда затронул ее права как сособственника спорных ценных бумаг. Иск Евгения Булавинова был направлен на новое рассмотрение в тот же Бутырский райсуд столицы, следует из кассационного определения.