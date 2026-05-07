В аэропорту Перми задерживаются 10 авиарейсов

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») вечером 7 мая задерживается прилет и вылет 10 авиарейсов. Росавиация на время действия режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер» вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В «Большом Савино» задерживается прилет авиарейсов: СУ 1200 из Москвы — с 12:40 до 20:15, СУ 1202 из Москвы — с 15:10 до 19:45, FV 5970 из Шарм-эль-Шейха, приземлившегося в Оренбурге, — с 15:40, 7R 843 из Нарьян-Мара — 18:05 до 13:45 8 мая, СУ 1768 из Москвы — с 19:20 до 21:25.
Вылет авиарейсов перенесли: FV 5969 в Шарм-эль-Шейх — с 16:10 до 00:30 8 мая, 7R 844 в Нарьян-Мар — с 18:55 до 14:20 8 мая, СУ 1769 в Москву — с 20:20 до 21:45, СУ 1201 в Москву — с 13:30 до 21:30, СУ 1203 в Москву — с 16:00 до 21:00.