В Воронеже 8 мая запретят движение и парковку у вокзала

Управление дорожного хозяйства предупредило горожан об ограничениях движения у вокзала «Воронеж-1» в ночь на 8 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. В пятницу будут возлагать цветы к памятнику генералу Черняховскому.
Поэтому с 18.00 часов четверга, 7 мая, до 10.00 пятницы, 8 мая, запрещена парковка и остановка на территории у здания вокзала «Воронеж-1» на площади Черняховского, а также вдоль домов ул. Мира, 1 и 2.
Также 8 мая с 7.30 до 10.00 запретят движение на улице Кольцовской. Изменения затронут участок от дома № 2 до дома № 1 по улице Мира.