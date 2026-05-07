Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Кузнецов назначен новым прокурором Волгограда

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Волгограда назначен старший советник юстиции.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Волгограда назначен старший советник юстиции Владислав Кузнецов. Об этом сообщили 7 мая в надзорном ведомстве региона. Ранее он занимал должность Волгоградского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Владислав Кузнецов родился в 1983 году в хуторе Барминский Алексеевского района Волгоградской области. В 2004 году окончил Волгоградскую академию МВД РФ по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации юриста.

В органах прокуратуры региона он служит с 2010 года. За время службы занимал должности: прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму, заместителя Михайловского межрайонного прокурора, заместителя прокурора города Волжского, а также Урюпинского межрайонного прокурора.

С 2022 года по настоящее время состоял в должности прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Фото: прокуратура Волгоградской области.