Владислав Кузнецов назначен новым прокурором Волгограда

В органах прокуратуры региона он служит с 2010 года. За время службы занимал должности: прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму, заместителя Михайловского межрайонного прокурора, заместителя прокурора города Волжского, а также Урюпинского межрайонного прокурора.