Княгининский университет стал Межрегиональным центром подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем

«Подготовка кадров для сферы беспилотных систем остаётся одним из приоритетов для региона. Эту работу мы системно ведём уже не первый год. В прошлом году обучение по востребованным направлениям гражданского применения БАС прошли 524 человека. Они освоили навыки разработки программного обеспечения, проектирования систем управления и практического использования беспилотников. Ранее обучение велось на базе сторонних организаций, сегодня же у региона появилась собственная площадка с необходимыми полномочиями. Межрегиональный центр компетенций на базе Княгининского университета позволит самостоятельно готовить специалистов как для Нижегородской области, так и для других регионов страны», — рассказал Максим Черкасов.