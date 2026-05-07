Княгининский университет стал Межрегиональным центром подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет) стал первым в Нижегородской области Межрегиональным центром подготовки кадров для беспилотной авиации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
«Подготовка кадров для сферы беспилотных систем остаётся одним из приоритетов для региона. Эту работу мы системно ведём уже не первый год. В прошлом году обучение по востребованным направлениям гражданского применения БАС прошли 524 человека. Они освоили навыки разработки программного обеспечения, проектирования систем управления и практического использования беспилотников. Ранее обучение велось на базе сторонних организаций, сегодня же у региона появилась собственная площадка с необходимыми полномочиями. Межрегиональный центр компетенций на базе Княгининского университета позволит самостоятельно готовить специалистов как для Нижегородской области, так и для других регионов страны», — рассказал Максим Черкасов.
Вуз вошел в число 33 организаций-победителей конкурсного отбора АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» на создание таких центров. Статус позволит Княгининскому университету обучать студентов по программам АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035». Межрегиональный центр подготовки кадров будет работать по федеральному проекту «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
«На сегодняшний день в университете сформировалась многоуровневая система подготовки кадров для стремительно развивающейся отрасли беспилотных авиационных систем. С 2023 года в университете функционирует центр БАС “Летная школа”, а также реализуются программы дополнительного образования для детей на базе ЦЦОД “IT-Куб”, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Кроме того, университет готовит специалистов в области энергетики, связи, агроинженерии, транспортной логистики. Уверен, весь спектр наших программ получит мощный импульс в части совершенствования качества подготовки специалистов новой для страны отрасли», — отметил ректор университета Анатолий Шамин.
Центр был создан при поддержке министерства науки и высшего образования Нижегородской области, министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области» и АНО «Горький Тех».
Обучение планируется начать в 2026 году. Пройти его смогут граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Возрастные ограничения — от 18 лет до достижения пенсионного возраста. Обучение возможно как в очной форме, так и дистанционно. Субсидии на обучение будут выделяться по национальному проекту.
Напомним, развитие в стране БАС ведется рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства различных типов судов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.
Справка.
АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» — первый в России глобальный цифровой университет, созданный при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Является оператором федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».