Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло в первом квартале на 2,5%

Индекс физического объема производства продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области составил 102,5%, по производству напитков — 109,4% за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что наибольший рост объема производства по сравнению с аналогичным периодом среди всех категорий — у сливочного масла, объем увеличился более чем на 60 процентов, и составил 2,9 тысячи тонн.
«Почти на 24 процента больше произвели сыров — 2,9 тысячи тонн. Мяса и субпродуктов домашней птицы произвели на 13 процентов больше — почти 20 тысяч тонн. Кроме того, мясных полуфабрикатов произвели более 13 тысяч тонн, что на 12 процентов больше. Также увеличился объем производства кондитерских изделий — 12,6 тысячи тонн, больше на 9,2 процента», — рассказал Николай Денисов.
За первый квартал текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 57,5 млрд. рублей, в том числе на 48,5 млрд рублей — пищевых продуктов, на 9 млрд — напитков. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4,7%.