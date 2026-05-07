Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло в первом квартале на 2,5%

Наибольший рост — у сливочного масла.

Источник: Время

Индекс физического объема производства продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области составил 102,5%, по производству напитков — 109,4% за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что наибольший рост объема производства по сравнению с аналогичным периодом среди всех категорий — у сливочного масла, объем увеличился более чем на 60 процентов, и составил 2,9 тысячи тонн.

«Почти на 24 процента больше произвели сыров — 2,9 тысячи тонн. Мяса и субпродуктов домашней птицы произвели на 13 процентов больше — почти 20 тысяч тонн. Кроме того, мясных полуфабрикатов произвели более 13 тысяч тонн, что на 12 процентов больше. Также увеличился объем производства кондитерских изделий — 12,6 тысячи тонн, больше на 9,2 процента», — рассказал Николай Денисов.

За первый квартал текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 57,5 млрд. рублей, в том числе на 48,5 млрд рублей — пищевых продуктов, на 9 млрд — напитков. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4,7%.