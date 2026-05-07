Застройщик украл полмиллиарда и оставил без жилья сотни семей

Жилой комплекс «Ленинградский» должен был стать очередной высоткой в центре Хабаровска, но превратился в один из самых громких долгостроев региона, скандалы вокруг которого тлеют уже без малого семь лет. Пока дольщики годами ждали ключи от квартир, директор компании «Лидер» вместе с двумя сообщниками тратил их деньги на аренду жилплощади, личные нужды и обучение ребёнка. Сумма ущерба составила внушительные 473 миллиона рублей. Всю цепочку преступления, которое привело на скамью подсудимых сразу троих фигурантов, восстановил hab.aif.ru.
Почти полмиллиарда — на личные нужды и учебу сына.
С сентября 2016 года по август 2021 года директор ООО «Лидер» Константин Леонтьев при участии двух пособников — Руслана Браги и Антона Мельникова — занимался строительством многоквартирного жилого дома на улице Ленинградской. На бумаге все выглядело прилично: проектная документация, договоры долевого участия, обещание сдать объект в 2019 году. Однако с самого начала деньги пошли не туда, куда должны были.
Как установило следствие, свыше 473 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства, были истрачены на цели, никак не связанные со стройкой. Среди статей расходов фигурировали аренда квартиры и оплата учебы сына Леонтьева. Пока дольщики наивно ждали, когда их дом поднимется над котлованом, руководитель компании вместе с сообщниками методично опустошал счета предприятия. Средства уходили на личные нужды, а строительство то замирало, то велось черепашьими темпами. В итоге компания обанкротилась, а договорные обязательства перед сотнями семей так и не были выполнены.
От плановой сдачи до банкротства.
Жилой комплекс «Ленинградский» задумывался как современный многоквартирный дом в одном из центральных районов Хабаровска. Плановая сдача была назначена на 2019 год, затем ее перенесли на 2022-й. С каждым переносом сроков росли и подозрения, а в июле 2021 года на объект пришли следователи. Уголовное дело возбудили по факту злоупотребления полномочиями, и первоначально сумма ущерба оценивалась в скромные 19 миллионов рублей.
Однако по мере погружения в бухгалтерию «Лидера» цифры начали расти. Следователи поднимали документы, опрашивали свидетелей, проводили экспертизы — и к финалу расследования сумма ущерба взлетела до 473 миллионов рублей. Пострадавшими по делу признали около 342 семей, которые внесли деньги за еще не построенные квартиры. Сам объект попал в реестр проблемных, и власти региона до сих пор ищут способы завершить строительство.
Сделка со следствием и приговор директору.
Первым на скамью подсудимых сел Константин Леонтьев. Бывший директор «Лидера» пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве: дал развернутые показания, предоставил документы и помог следствию установить роль каждого из подельников. Такая тактика сработала — суд учел сотрудничество со следствием и назначил ему два года шесть месяцев колонии общего режима с запретом на управленческую деятельность в строительной сфере сроком на один год.
Леонтьев отправился в колонию, но дело на нем не закрылось. Именно его показания позволили выйти на Брагу и Мельникова, которые при прежнем директоре выполняли функции пособников. Они не принимали стратегических решений, но активно участвовали в нецелевом расходовании средств и обеспечивали саму возможность существования преступной схемы.
Взяли под стражу в зале суда.
Центральный районный суд Хабаровска поставил точку в деле пособников в мае 2026 года. Руслану Браге назначили два года четыре месяца колонии общего режима, Антону Мельникову — два года. Обоим также запретили в течение года работать на управленческих должностях в строительных компаниях. Подсудимых взяли под стражу прямо в зале судебных заседаний, что случается далеко не всегда и говорит о серьезности обвинений.
«Государственное обвинение поддерживала прокуратура Центрального района Хабаровска. Предварительное следствие вело СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», — сообщила hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
Приговор в законную силу пока не вступил, но оспаривать его, судя по всему, никто не спешит. Все трое фигурантов получили реальные сроки, а запрет на профессию на какое-то время отсечет их от строительного бизнеса.
Что происходит с «Ленинградским» сейчас.
Несмотря на громкие приговоры и возбужденные уголовные дела, ЖК «Ленинградский» пока остается недостроенным. Ключей от своих квартир ждут около 450 семей, и эта цифра не уменьшалась годами. Строительство началось еще в 2016 году, плановая сдача была назначена на 2019-й, но вместо новоселья дольщики получили судебные разбирательства, банкротство застройщика и бесконечные переносы сроков. ООО «Лидер» признано банкротом, и сейчас права на объект находятся в процессе передачи краевому Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Однако сам факт того, что все трое фигурантов уголовного дела отправились в колонию, все-таки сдвинул ситуацию с мертвой точки. Власти региона наконец подошли к решению проблемы системно: на 2026 год из краевого бюджета выделили свыше полутора миллиардов рублей, и это только первый транш. Общая потребность в финансировании превышает два миллиарда, но правительство Хабаровского края настроено решительно и поставило задачу полностью закрыть вопрос с этим долгостроем в текущем году.
«Я понимаю, что все ждут свой дом, ждут свои квартиры. Сейчас выделяются деньги, и начинается процесс достройки. Параллельно на конкурсной основе идет выбор подрядной организации. У нас нет плана “Б”, у нас только один вариант — достроить дом в установленные сроки. Других вариантов просто нет», — отметил и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
Судебные процедуры по передаче прав застройщика фонду на март 2026 года еще продолжались, но зампред заявил вполне конкретный ориентир. Возобновление работ на площадке ожидается не позднее середины июля 2026 года. Предельный срок достройки после выхода подрядчика оценивается в 26 месяцев, хотя чиновники рассчитывают уложиться быстрее. Агрегаторы недвижимости пока осторожно указывают четвертый квартал 2027 года как ориентировочную дату сдачи первой очереди.
Проблем на объекте хватает. В начале марта 2026 года недостроенное здание, оставшееся без должной охраны, привлекло подростков, которые проникли внутрь и устроили там опасные «гулянки», что вызвало проверку полиции. Но сам факт того, что стройка теперь находится под личным контролем губернатора, а из бюджета выделяются миллиарды, внушает осторожный оптимизм.
Механизмы эскроу-счетов, по которым сегодня работают все новые проекты, исключают повторение подобных схем — деньги дольщиков хранятся на банковских счетах и не попадают в руки нечистоплотных застройщиков. Так что «Ленинградский», при всей своей драматической истории, может стать последним долгостроем такого масштаба в Хабаровском крае. И если все пойдет по плану, к концу 2027 года почти полтысячи семей наконец получат ключи от квартир, которые они ждали больше десяти лет.