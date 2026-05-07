На учебу сына. Застройщик украл полмиллиарда и оставил без жилья сотни семей

Как установило следствие, свыше 473 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства, были истрачены на цели, никак не связанные со стройкой. Среди статей расходов фигурировали аренда квартиры и оплата учебы сына Леонтьева. Пока дольщики наивно ждали, когда их дом поднимется над котлованом, руководитель компании вместе с сообщниками методично опустошал счета предприятия. Средства уходили на личные нужды, а строительство то замирало, то велось черепашьими темпами. В итоге компания обанкротилась, а договорные обязательства перед сотнями семей так и не были выполнены.