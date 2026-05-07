График работы медучреждений 9 мая и в выходные опубликовали в Нижнем Новгороде

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения во вторые майские праздники в Нижнем Новгороде. График опубликовал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Ежедневно и круглосуточно будут работать травмпункты, скорая помощь, токсикологический центр, отделение плановой и экстренной консультативной помощи НОКБ. Взрослые и детские городские поликлиники 8 мая будут работать с 07:00 до 19:00, 9 мая — с 09:00 до 16:00. 10,11 и 12 мая графики работ определяются самими поликлиниками — узнать сведения можно на сайте учреждений.
Врачебные и амбулаторные ФАПы можно будет посетить 8 мая с 08:00 до 13:30, а 9 мая — с 09:00 до 12:00. За стоматологической помощью можно будет обратиться 8 мая с 07:00 до 19:00.
«С 9 по 11 мая: ежедневно работают Автозаводский филиал № 1 и Нижегородский филиал № 1, детей с 09:00 до 15:00 принимают Автозаводский филиал № 2 и Нижегородский филиал № 2», — отметил Алексей Никонов.