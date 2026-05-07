График работы медучреждений 9 мая и в выходные опубликовали в Нижнем Новгороде

Ежедневно и круглосуточно будут работать травмпункты, скорая помощь, токсикологический центр, отделение плановой и экстренной консультативной помощи НОКБ. Взрослые и детские городские поликлиники 8 мая будут работать с 07:00 до 19:00, 9 мая — с 09:00 до 16:00. 10,11 и 12 мая графики работ определяются самими поликлиниками — узнать сведения можно на сайте учреждений.