На въездах в Волгоград заменили указатели на Сталинград

Волгоград вновь станет Сталинградом в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне. Город-герой официально носит легендарное имя два дня — 8 и 9 мая. Накануне праздничной даты на основных въездах в город сменили дорожные знаки «Волгоград» на «Сталинград».
— 10 мая дорожные службы произведут обратную замену, — сообщили в мэрии.
Знаки начала и конца населенного пункта с надписью «Сталинград» уже с вечера будут встречать автомобилистов на въездах в город. Заменят дорожные знаки на федеральных трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на улице Шурухина, на ростовской трассе — улице Неждановой, на московской трассе Р-22 «Каспий» — улица Историческая. А также на танцующем мосту, на трассе Р-221 — улица Генерала Романенко и других.
Переименовывают Волгоград в Сталинград и обратно девять раз в году по памятным датам.
