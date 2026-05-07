В Ростовской области усилили патрулирование лесов

Жителям и гостям Ростовской области до 21 мая нельзя заезжать в леса на личном транспорте. Исключение сделали только для пожарных и патрульных групп. При этом не следует забывать, что на Дону также действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.