В Ростовской области усилили патрулирование лесов

Патрулирование донских лесов усилили в пожароопасный период.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 21 мая, в период ограничений на пребывание в лесах, в Ростовской области усилили патрулирование лесных территорий. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах, продолжается мониторинг пожарной безопасности, — уточнил Сергей Бодряков.

Жителям и гостям Ростовской области до 21 мая нельзя заезжать в леса на личном транспорте. Исключение сделали только для пожарных и патрульных групп. При этом не следует забывать, что на Дону также действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

При необходимости ограничения могут продлить.

Напомним, пожароопасный режим в донских лесах начался с конца марта. Для тушения лесных пожаров создали группировку сил и средств из 3,8 тысячи человек и более 1,2 тысячи единиц техники. Подготовили также почти 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Кроме того, 86 камер задействовали для наблюдения за лесными участками.

