На Северном вокзале снова снесли легендарную овощную палатку, а продавцу вызвали скорую (видео)

По словам Соловьёвой, очередной демонтаж стал для неё полнейшей неожиданностью. На этот раз её самодельный магазин, в сезон расползающийся вширь, снесли потому, что хаотичное нагромождение из пластика и досок «портило вид». Сама женщина так не считает, подчёркивая, что почти не зарабатывает, а только помогает небогатым калининградцам сбыть товар. Вырученные деньги идут на корм пяти бездомных собак, которые столуются у палатки и пережидают в ней непогоду.