На месте будущего сквера на улице Флотской в Калининграде приступили к земляным работам. Об этом написала глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«Ведём земляные работы на месте будущего сквера на Флотской. Этот вид работ — самый большой и сложный этап благоустройства. Специалисты копают колодцы, прокладывают сети электроснабжения и системы “Безопасный город”», — сообщила Дятлова.
По её словам, затем там начнут укладывать дорожки. Это позволит улучшить транзитные связи от школы до Московского проспекта. Кроме того, планируют установить качели с навесами, скамейки и урны, а также сделать озеленение участка.
Власти заключили договор на благоустройство сквера на Флотской с ООО «Меркурий». Компания выполнит работы за 57,2 миллиона рублей.
Будущее общественное пространство располагается на пересечении Флотской и Московского проспекта. Там планируют создать сеть пешеходных дорожек из тротуарной плитки и террасной доски, а также круглую площадку, на которой уложат полированный мансуровский гранит.
В сквере высадят сакуры, дубы, берёзы, липы и различные многолетние растения. Зелёные «островки» укрепят подпорными стенками из кортеновской стали. Работы необходимо завершить до конца июля. Срок исполнения контракта — 11 сентября.
Ранее власти получили положительное заключение экспертизы на проект благоустройства сквера на улице Флотской. Документацию готовила компания «Проектант». Работы планировали начать ещё в июле 2025 года.
Площадь территории для благоустройства на Флотской составляет примерно 0,8 гектара. Проект несколько раз обсуждали с населением.