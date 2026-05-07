Два игрока нижегородского «Торпедо» продлили контракты на два года

В команде останутся Тимур Муханов и Кирилл Свищев.

Источник: Живем в Нижнем

Два нападающих ХК «Торпедо» — Тимур Муханов и Кирилл Свищев — продолжат выступать за нижегородский клуб. Об этом сообщили в соцсетях команды.

Кирилл Свищев провел в системе «Торпедо» уже три сезона — именно в Нижнем Новгороде состоялся его дебют в КХЛ. За минувший год спортсмен провел 30 матчей и набрал пять очков.

Тимур Муханов пришел в «Торпедо» в конце января 2026 года. В составе нижегородской команды он отыграл 16 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.

«Нападающие подписали с клубом новые двухлетние двусторонние контракты. Желаем обоим нападающим дальнейшего прогресса, уверенности и больших побед вместе с “Торпедо”, — пожелали спортсменам представители клуба.

Ранее мы писали, что нижегородская «Чайка» завоевала бронзу чемпионата Молодежной хоккейной лиги.