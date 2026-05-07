МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном

МОК снял ограничения с белорусских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном.

Источник: Комсомольская правда

7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил в правах белорусских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном без каких-либо ограничений на всех международных стартах, сообщает НОК Беларуси.

МОК отменяет ограничения для белорусских атлетов, в том числе для команд, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.

Таким образом, исполком МОК отменил свои рекомендации международным федерациям и организаторам турниров, которые он давал 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года. С марта 2023-го атлеты с белорусским паспортом участвовали в международных стартах в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

МОК заявил, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за действий их правительств, в том числе из-за участия в войне или конфликте.

В главной спортивной организации мира отметили, что квалификационный период на Олимпиаду-2028 в Лос Анджелесе начинается уже этим летом. А для белорусских атлетов важно принимать участие в отборе на равных со всеми условиях.

