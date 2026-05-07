Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70% европейцев хотят, чтобы ЕС дистанцировался от США — опрос

Жители стран считают, что им необходимо "идти собственным путём.

Источник: Клопс.ru

Свыше 70% жителей стран Евросоюза считают, что ЕС должен дистанцироваться от США и «идти собственным путём». Об этом говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann.

По данным отчёта, проведённого с сентября 2024 года по март 2026-го, 73% респондентов выступили за более самостоятельный курс ЕС. Для сравнения, в 2024 году такую позицию разделяли 63% опрошенных.

Авторы исследования также отмечают снижение доверия к Вашингтону:

58% участников опроса заявили, что не считают США надёжным партнёром для ЕС. Доля тех, кто называл США главным союзником Евросоюза, упала с 51% в 2024 году до 31% в 2026 году.

В 2024 году в исследовании участвовали 26,5 тысячи жителей стран ЕС, в 2026 году — 18 тысяч. Заявленная статистическая погрешность не превышает одного процентного пункта.

В МИД РФ обвинили Армению в антироссийских шагах после саммита с ЕС.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше