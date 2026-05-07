В селе Малояз Башкирии представили проект реконструкции центральной площади

Презентация проекта реконструкции центральной площади перед районным Домом культуры состоялась в селе Малояз Салаватского района Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципалитета. Благоустройство территории проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Проект получил название «Память земли и узор времени». Презентацию провели руководитель отдела стратегического планирования института развития городов и сел республики Эльмира Низамова и ведущий архитектор проектной мастерской «Городские Зодчие» Татьяна Широкова.
На территории создадут многофункциональное пространство с большой сценой, юртой, зонами для прогулок и отдыха, качелями, беседками, площадками для торговли, проведения ярмарок и мастер-классов.
«Мы стремимся создать комфортную и привлекательную среду как для гостей, так и для местных жителей. Сегодня мы стоим на пороге важного этапа в развитии нашего села. Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях у нас появляется эта уникальная возможность — воплотить в жизнь наши смелые и нужные идеи благоустройства», — отметил глава районной администрации Марс Кашапов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.