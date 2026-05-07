Алексей Подалинский продолжит работу в «Чайке»

«Алексей Евгеньевич, приняв команду по ходу чемпионата, смог за короткое время внести нужные игровые коррективы и добиться достойного спортивного результата. Важными показателями являются отношение к нему в коллективе, правильная коммуникация и подход к каждому. Контракт на два сезона — это не только показатель профессионального признания главного тренера. Такое время нужно для развития наших молодых талантов, доведения их до первой команды при взаимодействии с тренерским штабом “Торпедо”, — резюмировал генеральный директор клуба Евгений Забуга.