Алексей Подалинский продолжит работу в «Чайке». Под его руководством нижегородский коллектив Молодёжной хоккейной лиги прошёл стадию плей-ин и два раунда плей-офф. Итог сезона — бронзовые медали.
К штабу «Чайки» Подалинский присоединился в ноябре 2025 года, а в январе 2026-го занял пост главного тренера. Далее Алексей Евгеньевич привёл торпедовскую молодёжку к её третьей в истории бронзе чемпионата МХЛ. «В розыгрыше Кубка Харламова нижегородцы до последней секунды демонстрировали настоящее упорство и несгибаемый характер, выиграв серии у команд из тройки лидеров Востока — “Ирбиса” и “Омских Ястребов”, — подчёркивается на интернет-ресурсах “Чайки”.
Напомним, что в полуфинале нижегородская ледовая дружина потерпела поражение от «Локо» — 2:4 в серии. Наши хоккеисты навязали фаворитам из Ярославля упорную борьбу.
8 апреля москвичу Алексею Подалинскому исполнилось 53 года. Его новый контракт рассчитан на два сезона.
«Алексей Евгеньевич, приняв команду по ходу чемпионата, смог за короткое время внести нужные игровые коррективы и добиться достойного спортивного результата. Важными показателями являются отношение к нему в коллективе, правильная коммуникация и подход к каждому. Контракт на два сезона — это не только показатель профессионального признания главного тренера. Такое время нужно для развития наших молодых талантов, доведения их до первой команды при взаимодействии с тренерским штабом “Торпедо”, — резюмировал генеральный директор клуба Евгений Забуга.