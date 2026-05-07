Как в Воронеже перекроют центр и изменят движение транспорта на 9 Мая?

Схему движения в центральной части Воронежа изменят в субботу, 9 мая. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Когда и где нельзя будет парковаться:
С 22:00 8 мая до 19:00 9 мая парковка будет запрещена на следующих участках:
проспект Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина);
улица Комиссаржевская (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса);
улица Чайковского (от дома № 22 по проспекту Революции до проспекта Революции);
улица 20-летия ВЛКСМ (от дома № 59 до проспекта Революции);
проспект Революции (в районе дома № 58 («Утюжок»)).
Как изменится движение:
С 00:00 до 19:00 9 мая проезд транспорта ограничат на следующих участках:
проспект Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина);
улица Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции).
Как будет курсировать общественный транспорт:
С 00:00 до 19:00 9 мая маршрут автобусов, проезжающих через центральную часть города, скорректируют. Общественный транспорт проследует:
№ 1КВ — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту;
№ 1КС — с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
№ 3, 44, 50, 70, 71, 88 — с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам;
№ 8, 41, 90, 97 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской и далее по маршрутам;
№ 9КА — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;
№ 9КС — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
№ 20, 21, 52 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам;
№ 30 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту;
№ 32 — с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;
№ 59 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской. В обратном направлении — с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;
№ 83 — с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Феоктистова по улицам Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту.