Движение по участку Варварской ограничат в ночь на 8 мая в Нижнем Новгороде

В ночь на 8 мая в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по участку улицы Варварской. Об этом предупредили в городской администрации.
Проезд будет закрыт в районе дома № 3А в направлении улицы Пискунова. Здесь пройдут аварийные работы на инженерных сетях. Проезд будет закрыт с 22:00 7 мая до 08:00 8 мая.
«Объехать зону производства работ можно по улице Алексеевской и улице Пискунова, либо по улице Пискунова и улице Ульянова. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отметили в сообщении.
Напомним, проход на территорию Нижегородского кремля ограничат 9 мая. Доступ на территорию крепости будет организован только через ворота Кладовой башни по специальным бейджам и приглашениям.