Суд приговорил 22-летнего белгородца к пяти годам за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал 22-летнего жителя Белгородской области виновным в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденному также на три года запретили администрировать сайты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.