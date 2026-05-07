Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил 22-летнего белгородца к пяти годам за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал 22-летнего жителя Белгородской области виновным в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденному также на три года запретили администрировать сайты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд признал 22-летнего жителя Белгородской области виновным в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденному также на три года запретили администрировать сайты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что белгородец в марте 2024 года оставил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие оправдание и пропаганду деятельности террористической организации. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Белгорода к 5,5 года лишения свободы за призывы к терроризму и экстремизму.