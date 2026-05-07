В Перми при атаке беспилотника повредило кровлю над подъездом и остекление

Соснин: в Перми при атаке БПЛА повредило кровлю, остекление и перекрытия чердака.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. При атаке БПЛА в многоэтажке в Перми повреждены кровля над подъездом, перекрытия чердака и остекление, угрозы обрушения нет, люди могут вернуться в квартиры, сообщил глава города Эдуард Соснин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавший при атаке БПЛА ВСУ многоквартирный дом в Перми проверяют на наличие взрывчатых веществ, идет оценка ущерба.

«Завершили обследование дома, пострадавшего сегодня при атаке беспилотника. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет», — написал Соснин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением одной.

«В одной квартире потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы этой квартиры разместятся у родственников. Из городского бюджета выделим средства на ликвидацию последствий», — добавил он.

