В столичном районе Ивановское откроют два трамвайных маршрута

Два трамвайных маршрута откроют в районе Ивановское в Москве после завершения строительства новой линии. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Транспорт станет доступнее для 130 тысяч москвичей из восточных районов столицы. Трамваи будут ходить с минимальными интервалами и обеспечат комфортные и быстрые поездки по городу», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Строительство новой трамвайной линии уже началось. Новые пути проложат от действующей трамвайной сети у 3-й Владимирской улицы до улицы Сталеваров. Протяженность участка составит 4 км.
После завершения работ в районе Ивановское планируют запустить два маршрута. Первый станет прямым направлением от МКАД в центр — от Ивановского до Курского вокзала. Второй свяжет район с шоссе Энтузиастов: трамвай пойдет до станции метро «Шоссе Энтузиастов» и одноименной станции МЦК, а затем по проспекту Буденного — до станции метро «Семеновская».
Чтобы обеспечить удобную работу новых маршрутов и пересадки, у пересечения шоссе Энтузиастов и улицы Сталеваров, рядом с МКАД, обустроят разворотное кольцо с конечной станцией для водителей. Там же появятся перехватывающие парковки и удобные пересадки на городские и пригородные маршруты автобусов и электробусов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.