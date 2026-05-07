СК России будет расследовать атаку БПЛА на Пермь

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Следователи будут расследовать атаку украинских беспилотников на Пермь, где пострадал мирный житель, сообщил СК России.
«Следственный комитет России будет расследовать преступления. В результате атаки украинских беспилотников в Перми пострадал мирный житель. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.
Ранее в четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на промышленный объект в регионе совершен прилет вражеского беспилотника, также при атаке БПЛА пострадали многоквартирный дом и административное здание, травмирован один человек.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше