Военные песни и фильмы, опера «Князь Игорь» и лекция об алчности

В музыкальном театре Ростова 10 мая в 18:00 покажут оперу «Князь Игорь». Сюжет взят из одного из древнейших произведений русской литературы — «Слово о полку Игореве». Композитор Александр Бородин работал над своей единственной оперой в течение 17 лет, но так и не успел закончить. «Князя Игоря» по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. «Легендарные страницы истории русского народа, бессмертная история о чести, мужестве и духовной силе воплотилось в грандиозное эпичное действо. Постановка спектакля впечатляет: масштабные декорации, максимально приближенные к одеждам той эпохи костюмы, мощные голоса вокалистов и яркая сцена “Половецкие пляски”», — говорится в описании представления.