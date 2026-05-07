Суд пересмотрит иск сына Вадима Булавинова к отцу и мачехе на 400 млн

Второй кассационный суд общей юрисдикции направил на новое рассмотрение дело о взыскании более 400 млн рублей в пользу Евгения Булавинова. Об этом сообщил «Ъ-Приволжье».
Спор разгорелся вокруг векселей компании «Эталон», которые хранились в доме депутата Госдумы Вадима Булавинова и, по версии истца, пропали после его развода с Надеждой Теплюк. Сын политика утверждает, что ценные бумаги были погашены без его согласия, а средства осели на счетах бывшей мачехи. Ранее районный суд отказал в иске, однако кассация указала на необходимость проверить добросовестность получения векселей ответчиками.
Конфликт происходит на фоне затяжного раздела имущества между экс-мэром Нижнего Новгорода и его бывшей супругой. Ранее мы подробно рассказывали о подоплеке этого «внутрисемейного дела», в котором фигурируют взаимные обвинения и крупные финансовые претензии.