Суд пересмотрит иск сына Вадима Булавинова к отцу и мачехе на 400 млн

Спор разгорелся вокруг векселей компании «Эталон», которые хранились в доме депутата Госдумы Вадима Булавинова и, по версии истца, пропали после его развода с Надеждой Теплюк. Сын политика утверждает, что ценные бумаги были погашены без его согласия, а средства осели на счетах бывшей мачехи. Ранее районный суд отказал в иске, однако кассация указала на необходимость проверить добросовестность получения векселей ответчиками.