У ростовчанина изъяли 11 тонн рыбы

Совместная операция пограничников и специалистов Россельхознадзора при силовой поддержке отряда ОМОН «Кобальт» (г. Таганрог) привела к изъятию крупной партии немаркированной рыбной продукции.
В ходе проверки частного дома в Неклиновском районе обнаружена и изъята рыбная продукция частиковых видов общим весом 11 тонн. По предварительной оценке, стоимость товара превышает 3,5 млн рублей.
Задержан местный житель 1970 года рождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают происхождение изъятой рыбы и каналы её предполагаемого сбыта.