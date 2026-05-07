Похолодание и сильные дожди: в Беларуси на 8 мая объявлен оранжевый уровень опасности

В среду, 8 мая, погода в Беларуси резко изменится. МЧС со ссылкой на Белгидромет предупреждает о введении оранжевого уровня опасности. Причиной станут контрастные атмосферные фронты и прохладный воздух, который начнет поступать в страну с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, дожди начнутся уже ночью, а днем они станут сильными и затронут большинство районов республики. В отдельных местах возможны грозы. Скорость ветра составит 4−9 метров в секунду, однако при порывах она может достигать 14 метров в секунду.
В пятницу, 8 мая, Беларусь окажется разделена на температурные зоны. Ночью на северо-западе ожидается всего +4 градуса, в то время как по югу и юго-востоку будет до +15. Днем температурные контрасты станут еще заметнее: в северных и западных регионах термометры покажут от +10 до +16 градусов, а в Гомельской области еще задержится жара до +27.
В Минске 8 мая будет прохладно — максимальная температура воздуха составит всего 10−12 градусов выше нуля. Жителей и гостей столицы предупреждают о затяжном сильном дожде, который будет идти в течение дня.
