В Плюсском районе Псковской области прошла акция «Сад памяти»

Международная эколого‑патриотическая акция «Сад памяти» прошла в Плюсском районе Псковской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Высадка прошла на территории Плюсского лесничества. К работе подключились сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области, специалисты лесничества и Противопожарного лесного центра. В результате на площади 3,7 га высадили более 8,5 тыс. сеянцев сосны.
Отмечается, что такие посадки имеют практическое значение для области: леса занимают там более 30% территории, и их восстановление остается важной задачей. Молодые деревья помогают укреплять почвенный покров, улучшать качество воздуха и восстанавливать лесные экосистемы, в том числе после природных пожаров прошлых лет.
Кроме того, акция несет и символический смысл. Каждое посаженное дерево становится живым памятником героям Великой Отечественной войны, а участие в мероприятии объединяет людей разных поколений и формирует ответственное отношение к природе региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.