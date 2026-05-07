Братскую могилу и могилы Героев Советского Союза привели в порядок в Автозаводском районе

«Каждый год я прихожу к Вечному огню, потому что здесь чувствую связь поколений. Мой дед не вернулся с войны, и я обязана помнить его подвиг. Вижу, как с каждым годом к нам присоединяется все больше молодежи — с цветами, с портретами. Это значит, что никто не забыт и ничто не забыто. И так будет всегда», — рассказала участница памятного мероприятия у мемориальной доски героя Советского Союза А. М. Исайко Нина Федоровна.