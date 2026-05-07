Братскую могилу и могилы Героев Советского Союза привели в порядок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в районной администрации, в акции, которая прошла на Старо-Автозаводском кладбище, приняли участие члены совета молодежи при администрации и совета молодежи Горьковского автозавода, сотрудники библиотечной системы, территориально-общественного самоуправления, депутаты, студенты, педагоги и представители районной администрации.
Кроме того, автозаводцы почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к обелиску на братской могиле 171 воину-автозаводцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., расположенному на Старо-Автозаводском кладбище.
Также памятные мероприятия прошли у знака боевой славы «Зенитная установка», мемориальной доски героя Советского Союза А. М. Исайко, у мемориальной доски героя Советского Союза Н. И. Бородина и других.
«Память о подвиге — это не просто страницы в учебнике истории. Это живая нить, связывающая нас с прошлым. Необходимо беречь эту память, передавать ее своим детям, внукам. Пусть она станет для нас нравственным ориентиром и источником силы», — обратился к присутствующим почетный ветеран Нижнего Новгорода Николай Купоросов.
По словам главы района Александра Нагина, в преддверии празднования Дня Победы в районе состоится более 300 различных акций, фестивалей и проектов.
«Памятные мероприятия пройдут у памятников, обелисков, знаков боевой славы, мемориальных досок с участием ветеранов Великой Отечественной войны, родственников героев, учащихся и неравнодушных местных жителей. Основное масштабное событие пройдет 9 мая в парке Славы», — отметил он.
Жители Автозаводского района отмечают, что с каждым годом в памятных мероприятиях принимают участие все больше молодежи.
«Каждый год я прихожу к Вечному огню, потому что здесь чувствую связь поколений. Мой дед не вернулся с войны, и я обязана помнить его подвиг. Вижу, как с каждым годом к нам присоединяется все больше молодежи — с цветами, с портретами. Это значит, что никто не забыт и ничто не забыто. И так будет всегда», — рассказала участница памятного мероприятия у мемориальной доски героя Советского Союза А. М. Исайко Нина Федоровна.
