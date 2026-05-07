Концерт, посвященный 81-летию Победы, прошел в центральном парке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 мая — РИА Новости. Концерт «Во имя мира на Земле», посвященный 81-летию Победы над фашизмом, состоялся в четверг в одном из парков Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей.
В Центральном парке имени Мирзо Улугбека выступили камерный оркестр национальных инструментов «Согдиана» и хоровая капелла Государственной филармонии Узбекистана.
Коллективы исполнили более 20 известных и любимых всеми песен: «Бери шинель, пошли домой», «На безымянной высоте», «Синий платочек», «Смуглянка», и, конечно же, «Катюшу» и «День Победы», которым подпевали зрители.
Концертная площадка была заполнена до отказа, многие слушали концерт стоя, кто-то из прогуливающихся в парке присоединялся, услышав знакомые мелодии.
«Спасибо за эти молодые чувства и за эту молодую память, потому что память — это самое главное, что у нас есть. Память о великой войне, о ее подвигах, о тех, кто воевал и ковал победу в тылу. За наш советский народ, который победил в этой страшной войне», — сказал зрителям и исполнителям посол России в Узбекистане Алексей Ерхов после завершения концерта.
В Узбекистане в настоящее время проживают 60 ветеранов Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941−1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.