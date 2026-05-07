Центральные улицы Воронежа сделают пешеходными на время празднования 9 Мая

Такое решение было принято не только в Воронеже — почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественное шествие военнослужащих в День Победы планируется провести только в Тамбове, однако доступ зрителей на мероприятие будет ограничен. Раньше всех от парада отказались власти Курской области — с начала специальной военной операции шествие в привычном формате там не проводят. В приграничной Белгородской области, которая чаще подвергается атакам, парады также не проводились с начала СВО, праздничные мероприятия пройдут преимущественно в онлайн-формате без массового скопления людей. В Липецке парад в этом году также не состоится, основные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В Орле, где ранее власти готовились к параду и праздничному фейерверку, от этой идеи отказались из-за усилившихся атак.