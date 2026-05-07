В чесноке нашли вещество, повышающее тонус и замедляющее старение мышц

Как отмечают ученые, мышцы людей и других млекопитающих постепенно слабеют по мере старения их организма, что приводит к снижению мобильности пожилых людей, а также к повышению риска различных травм, переломов и других проблем со здоровьем. Это побуждает ученых искать способы омоложения мышц, поддержания их тонуса и замедления одряхления как путем создания новых лекарств, так и изучая уже существующие препараты.