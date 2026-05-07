В Москве пройдет фестиваль «Булгаков Фест»

Четвертый ежегодный фестиваль «Булгаков Фест» пройдет с 14 по 17 мая в Москве в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Фестиваль организует Музей Михаила Булгакова при поддержке департамента культуры Москвы. Мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках: в «нехорошей квартире» на Большой Садовой, Центральном доме литераторов, киноконцертном зале «Октябрь», Государственном историческом музее и других культурных пространствах.
В этом году ключевой темой станет 60‑летие публикации первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Именно поэтому значительная часть программы будет посвящена истории создания произведения и его сценической и экранной жизни. Как и в предыдущие годы, «Булгаков Фест» объединит разные форматы: выставки, экскурсии, лекции, кинопоказы, гастрономические события и театральные постановки.
К фестивалю музей подготовит и новые сувениры. Например, карту «Булгаковская Москва», тематические открытки и билеты с NFC‑метками, которые дают доступ к дополнительному цифровому контенту.
