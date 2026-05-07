В Москве пройдет фестиваль «Булгаков Фест»

В этом году ключевой темой станет 60‑летие публикации первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Именно поэтому значительная часть программы будет посвящена истории создания произведения и его сценической и экранной жизни. Как и в предыдущие годы, «Булгаков Фест» объединит разные форматы: выставки, экскурсии, лекции, кинопоказы, гастрономические события и театральные постановки.