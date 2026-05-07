17-летнего подростка из Неманского района приговорили к шести годам за попытку диверсии

26 сентября 2024 года трое молодых людей направились к оборудованию двух операторов связи. Эти устройства обеспечивают стабильную работу органов власти, правоохранительных структур и служб безопасности. По данным суда, подростки понимали, что вывод из строя станции может нарушить устойчивость связи и создать угрозу безопасности жителей региона. Их действия квалифицировали как направленные на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны. Сначала молодым людям не удалось вскрыть оборудование отвёрткой, и они пошли за ломом, оставив у станции бутылку с горючей жидкостью. Вернувшись, они смогли открыть щит, но поджигать не стали — испугались, что их заметят. Бдительный местный житель сообщил о подозрительных людях, и всех троих задержали.