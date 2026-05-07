Ушел из жизни профессор нижегородского вуза Александр Донин

В Нижнем Новгороде на 83-м году жизни скончался доктор искусствоведения, профессор Александр Николаевич Донин. Об этом сообщили в социальных сетях ННГАСУ.
Александр Донин был признанным экспертом в своей области и внес значительный вклад в развитие образовательного процесса. В разные годы он работал на кафедре художественного проектирования интерьеров архитектурно-строительного университета. Коллеги и студенты запомнили его как выдающегося профессионала, преданного науке и своему делу.
Церемония прощания с ученым состоится 8 мая в 13:00. Траурные мероприятия пройдут в Нижегородском крематории на улице Зайцева.
