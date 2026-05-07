РКН прокомментировал запрет "ЯПлакалъ" выкладывать экстремистские юморески

«В Роскомнадзор 06.05.2026 поступило решение Чертановского районного суда г. Москвы, согласно которому запрещенной признана информация, содержащая материалы (юмористический контент в текстовом формате) с высказываниями, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности, размещенная, в том числе, на главной странице развлекательного портала “ЯПлакалъ”, — заявили в Роскомнадзоре.