РКН прокомментировал запрет "ЯПлакалъ" выкладывать экстремистские юморески

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил сайты «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также нет страниц сайтов, на которых они размещены.
Накануне Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net.
«В Роскомнадзор 06.05.2026 поступило решение Чертановского районного суда г. Москвы, согласно которому запрещенной признана информация, содержащая материалы (юмористический контент в текстовом формате) с высказываниями, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности, размещенная, в том числе, на главной странице развлекательного портала “ЯПлакалъ”, — заявили в Роскомнадзоре.
«В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены», — пояснили там причину, по которой сайты не включены в реестр запрещенной информации.
Ведомство отметило, что направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией.