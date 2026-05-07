В Перми отменили шествие войск Пермского гарнизона 9 мая

В Перми 7 мая состоялось совещание краевого оперативного гштаба. По его итогам приняли решение не проводить 9 мая шествие войск Пермского гарнизона.
Глава региона Дмитрий Махонин пояснил причины корректировки праздничных мероприятий в День Победы. Это сделано для обеспечения безопасности жителей и не будет отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков.
«День Победы всегда был и остается символом единства и непобедимости нашего народа. Мы обязательно поздравим ветеранов и выразим им глубокую благодарность и уважение!», — отметил губернатор Пермского края.
Часть мероприятий состоятся с условием обеспечения безопасности жителей города и без скопления и большого числа. Пройдет возложение цветов к памятнику Героев фронта и тыла.
«Надеюсь на ваше понимание. Безопасность людей — это приоритет нашей работы. Исходя из этого мы принимаем те или иные решения», — подчеркнул Дмитрий Махонин в своем обращении к землякам.
Днем 7 мая Пермский край атаковали беспилотники. Они ударили по одному из предприятий, также поврежден жилой дом, административное здание и корпус нейрохирургии. Жертв среди населения нет.