Экс-главврача ростовского онкодиспенсера осудили за злоупотребление полномочиями

В суде было установлено, что фигурант из соображений карьеризма, желая «создать видимость перед учредителем надлежащего осуществления деятельности возглавляемого им государственного бюджетного учреждения», купил препараты, которые не являются противоопухолевыми. При этом, как посчитал суд, врач использовал на эти цели 6 млн руб., которые были выделены из областного бюджета именно на приобретение противоопухолевых препаратов. «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, имеющих онкологические заболевания и нуждающихся в постоянном квалифицированном лечении противоопухолевыми лекарственными средствами», — говорится в сообщении.