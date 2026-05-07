Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отмене шествия войск Пермского гарнизона 9 мая в своём официальном канале в MAX.
«По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность жителей (мы понимаем, какое это будет скопление людей) и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков», — сказал он.
Глава региона уточнил, что небольшие праздничные мероприятия в районах, которые не будут собирать большого количества жителей, состоятся. Некоторые из них пройдут в помещениях.
«Особое внимание мы уделим ветеранам. Для них проведём отдельные мероприятия. Ветераны о них знают. Мы выразим им глубокую благодарность и уважение. Обязательно возложим цветы к памятнику Героев Фронта и тыла. Это тоже наш священный долг. День Победы всегда был и остаётся символом единства и непобедимости нашего народа! Безопасность людей — наш приоритет. Но никто и ничто не может лишить нас праздника 9 мая», — добавил он.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 7 мая Пермский край атаковали БПЛА. Беспилотники попали в жилой многоквартирный дом в Перми, в административное здание в Пермском округе и на одно из промышленных предприятий в крае. Пострадал один человек.