Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Махонин сообщил об отмене шествия войск Пермского гарнизона 9 мая

Он пояснил, что это необходимо для безопасности жителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отмене шествия войск Пермского гарнизона 9 мая в своём официальном канале в MAX.

«По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность жителей (мы понимаем, какое это будет скопление людей) и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков», — сказал он.

Глава региона уточнил, что небольшие праздничные мероприятия в районах, которые не будут собирать большого количества жителей, состоятся. Некоторые из них пройдут в помещениях.

«Особое внимание мы уделим ветеранам. Для них проведём отдельные мероприятия. Ветераны о них знают. Мы выразим им глубокую благодарность и уважение. Обязательно возложим цветы к памятнику Героев Фронта и тыла. Это тоже наш священный долг. День Победы всегда был и остаётся символом единства и непобедимости нашего народа! Безопасность людей — наш приоритет. Но никто и ничто не может лишить нас праздника 9 мая», — добавил он.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 7 мая Пермский край атаковали БПЛА. Беспилотники попали в жилой многоквартирный дом в Перми, в административное здание в Пермском округе и на одно из промышленных предприятий в крае. Пострадал один человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше