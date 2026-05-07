Номера экстренных служб напомнили воронежцам накануне трёхдневных выходных

В праздничные дни важно помнить об основных правилах безопасного поведения.

Источник: АиФ Воронеж

Праздничные выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 11 мая включительно. В эти дни важно помнить об основных правилах безопасного поведения. Следует быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей, а также на оставленные без присмотра вещи. Кроме того, важно не принимать от незнакомцев сумки или пакеты.

В случае чрезвычайных ситуаций следует сообщить о произошедшем ответственным должностным лицам:

группа дежурных УФСБ: 8 (473) 255−04−44;

дежурная часть ГУ МВД: 8 (473) 251−12−16;

дежурная часть Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте: 8 (473) 265−68−74;

дежурная служба УФСВНГ («Росгвардия»): 8 (473) 253−26−62;

центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС: 8 (473) 277−99−00, 8 (473) 269−81−68;

правительство Воронежской области (ответственный сотрудник дежурной службы): 8 (473) 212−63−48;

единый номер вызова экстренных служб: 112.

Напомним, что в этом году власти, исходя из соображений безопасности, решили отказаться от проведения Парада Победы на площади Ленина в Воронеже, а также от запуска праздничного салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.

На 9 Мая проспект Революции в столице Черноземья станет пешеходным. Где и в какое время будут запрещены проезд и парковка транспорта, а также как будут курсировать автобусы — в нашем материале по ссылке.

