Номера экстренных служб напомнили воронежцам накануне трёхдневных выходных

Праздничные выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 11 мая включительно. В эти дни важно помнить об основных правилах безопасного поведения. Следует быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей, а также на оставленные без присмотра вещи. Кроме того, важно не принимать от незнакомцев сумки или пакеты.
В случае чрезвычайных ситуаций следует сообщить о произошедшем ответственным должностным лицам:
группа дежурных УФСБ: 8 (473) 255−04−44;
дежурная часть ГУ МВД: 8 (473) 251−12−16;
дежурная часть Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте: 8 (473) 265−68−74;
дежурная служба УФСВНГ («Росгвардия»): 8 (473) 253−26−62;
центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС: 8 (473) 277−99−00, 8 (473) 269−81−68;
правительство Воронежской области (ответственный сотрудник дежурной службы): 8 (473) 212−63−48;
единый номер вызова экстренных служб: 112.
Напомним, что в этом году власти, исходя из соображений безопасности, решили отказаться от проведения Парада Победы на площади Ленина в Воронеже, а также от запуска праздничного салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.
