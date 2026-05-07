Номера экстренных служб напомнили воронежцам накануне трёхдневных выходных

Праздничные выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 11 мая включительно. В эти дни важно помнить об основных правилах безопасного поведения. Следует быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей, а также на оставленные без присмотра вещи. Кроме того, важно не принимать от незнакомцев сумки или пакеты.