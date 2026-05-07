Соцфонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным Путиным

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Социальный фонд России сообщил, что назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства 4 мая присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов России.
«Социальный фонд оперативно назначил выдающимся мамам страны положенные меры поддержки», — говорится в сообщении Соцфонда на платформе «Макс».
Как уточнили в ведомстве, прежде всего речь идет о ежемесячной денежной выплате, которую фонд оформляет автоматически со дня присвоения звания. Размер выплаты составляет 76,5 тысячи рублей в месяц.
Почетной награды удостоены восемь женщин из Воронежской и Самарской областей, Башкирии и Мордовии, а также Курганской и Владимирской областей.