В башкирском селе Арсеново прошел забег ко Дню Победы

Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы, прошел в селе Арсеново Республики Башкортостан. Мероприятие состоялось при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Зианчуринского района.
Забег объединил более 150 участников в возрасте от 11 до 65 лет. Благодаря такому составу кросс стал не только спортивным событием, но и символом преемственности: на дистанции рядом бежали представители разных поколений, объединенные общей памятью о подвиге предков. Праздничную атмосферу дополнил духовой оркестр: его марши задавали темп и поддерживали участников на старте и по ходу забега.
Арсеново стало площадкой кросса лишь в этом году. Место проведения ежегодно меняется и по очереди охватывает разные территории района, чтобы как можно большее количество жителей могли присоединиться к мероприятию.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.