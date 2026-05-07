Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону до конца года намерены запустить интеллектуальную транспортную систему

В Ростове намерены сократить количество пробок к концу года за счет запуска ИТС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершается подготовка к полноценному запуску интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Как сообщили в правительстве региона, ввод платформы в промышленную эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

В настоящее время ключевой задачей является подключение всех элементов ИТС к централизованным сетям электроснабжения и волоконно-оптическим линиям связи.

Главная особенность системы — адаптивное управление дорожным движением в реальном времени. Анализируя актуальную загруженность магистралей, ИТС сможет динамически корректировать работу светофоров. Ожидается, что внедрение этих алгоритмов позволит сократить время поездок для автомобилистов и значительно снизить количество пробок в городах.

В донском правительстве подчеркнули, что установка специальных датчиков на светофорных объектах в Ростове обеспечивает более точную настройку режимов регулирования транспортных потоков.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.