Более 4 тысяч юных сочинцев посетили мероприятия по Пушкинской карте

Мероприятия по Пушкинской карте посетили свыше 4 тысяч школьников и студентов Сочи с начала года, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Она работает по нацпроекту «Семья».
Всего в Сочи к программе присоединились 23 городских учреждения культуры. Это театры, музеи, библиотеки, дома культуры и кинотеатры.
«Для ребят мы постарались собрать максимально широкую афишу — от спектаклей и органных вечеров до молодежных выставок и кинопремьер. Уверена, такая доступность и разнообразие напрямую работают на воспитание и просвещение подрастающего поколения», — сказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.
Напомним, Пушкинская карта позволяет школьникам и студентам всей России посещать культурные события. Номинал карты — 5 тыс. рублей. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.