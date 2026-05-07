67% жителей Калининградской области считают, что автоматизация сделает их работу эффективнее

Чаще других за внедрение технологий выступает молодёжь.

Источник: Клопс.ru

Жители Калининградской области всё чаще связывают рост продуктивности с внедрением технологий и готовностью работодателя слышать сотрудников. Такие данные представили эксперты платформы hh.ru в четверг, 7 мая.

Эксперты провели опрос и выяснили, какие условия и инструменты, по мнению россиян, помогают им работать эффективнее. В исследовании участвовали и жители Калининградской области. Согласно данным опроса, 67% жителей региона уверены, что автоматизация рабочих процессов повысит их результативность. Чаще других за внедрение технологий выступает молодёжь:

до 18 лет — 73%; 18−24 года — 76%; 25−34 года — 72%.

Активнее всего идею поддерживают специалисты в маркетинге, рекламе и PR (83%), финансовые сотрудники и бухгалтерия (81%), юристы (80%), а также представители менеджмента (78%).

Жители области также назвали другие важные стимулы:

готовность руководства прислушиваться к сотрудникам — 61%; обучение и повышение квалификации — 54%; рост заработной платы — 53%; улучшение условий труда — 47%; обновление технологий и оборудования — 37%.

30% респондентов считают, что эффективность повысится, если компания оптимизирует административные процессы и сократит количество совещаний. Ещё 26% указали на важность снижения текучки кадров, 21% — на расширение штата, 9% — на увеличение финансирования проектов.

На хорошем уровне её оценивают 28% участников опроса из региона. Более половины — 53% — считают, что автоматизация в их компаниях находится на среднем уровне и хотели бы видеть больше технологических решений. Лишь 7% сообщили о низком уровне автоматизации.

