Главные новости к вечеру 7 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 7 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: объявленное РФ перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Источник: РИА "Новости"

Перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МО РФ раскрыло детали атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Латвии

Источник: Reuters

В воздушном пространстве Латвии, помимо украинских дронов, пытавшихся атаковать Петербург, были и западные истребители, сообщило Минобороны.

Ушаков назвал страны, лидеры которых посетят празднование 9 Мая

Источник: РИА "Новости"

Празднование 9 Мая в Москве посетят лидеры Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии и других стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

Источник: AP 2024

Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщило агентство «Синьхуа». Их признали виновными в коррупции.

МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против РФ

Источник: AP 2024

Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Владимир Зеленский.

