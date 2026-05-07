Главные новости к вечеру 7 мая 2026 года

Песков: объявленное РФ перемирие будет действовать 8 и 9 мая
Перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МО РФ раскрыло детали атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Латвии
В воздушном пространстве Латвии, помимо украинских дронов, пытавшихся атаковать Петербург, были и западные истребители, сообщило Минобороны.
Ушаков назвал страны, лидеры которых посетят празднование 9 Мая
Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни
Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщило агентство «Синьхуа». Их признали виновными в коррупции.
МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против РФ
Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Владимир Зеленский.